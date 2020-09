07 settembre 2020 a

Opportunità di lavoro per gli infermieri. San Raffaele SpA ricerca infermieri per la propria struttura sanitaria di Borbona (Rieti). Il/La candidato/a ideale è in possesso della laurea di 1° livello in Scienze Infermieristiche. Si offre contratto a tempo indeterminato e alloggio.

Per informazioni si può contattare il numero 0652253728





