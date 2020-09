Parcheggi a pagamento a Poggio Mirteto. E' scontro: "Il Comune vuole fare cassa"

Elisa Sartarelli 07 settembre 2020 a

Nuove strisce blu a Poggio Mirteto in piazza Martiri della Libertà e via Matteotti. Il primo a tirare fuori la questione è l'ex consigliere di minoranza Walter Consumati: “Non c'è solo l'aspetto architettonico della piazza, l'azzurratura di tutti gli stalli di sosta in via Matteotti pone un problema legale - afferma -. II codice della strada stabilisce che, se vi è un parcheggio a pagamento, su parte della stessa area o nelle immediate vicinanze il Comune deve riservare un'adeguata area destinata al parcheggio gratuito”. Secondo Consumati, l'eventuale sanzione sarebbe illegittima. “La Corte di Cassazione, con sentenza, - prosegue - ha precisato che la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero rende illegittima una sanzione se mancano nelle immediate vicinanze zone in cui la sosta è gratuita. Chissà che ne pensa chi ha indetto un concorso a cui hanno partecipato oltre cinquanta architetti e che ha assegnato il lavoro (ad un altro) per rifare la piazza con un progetto preciso a un costo elevato. Un progetto che ha composto un sistema di spazi e di stalli di sosta addirittura disegnandoli con del costoso travertino. Adesso “quelli venuti dopo” per qualche posto in più imbrattano l'area antistante la cattedrale con vernice blu e gialla. Realizzano - conclude Consumati - pochi smisurati stalli di sosta (sette metri di lunghezza) per fare cassa e stravolgono l'assetto architettonico”.

Sulla questione è intervenuto anche Mario Blasilli, già fautore degli incontri in piazza e del consiglio comunale dei cittadini: “Nello spazio antistante la cattedrale, un parcheggio per portatori di handicap regolarmente assegnato a una concessione, si è pensato bene di trasformarlo a pagamento. Nell’immediato si è pensato a un errore o a sciatteria ma poi, ricordando che alcuni uffici comunali sono dotati di barriere architettoniche e che addirittura delle attività commerciali ne creano ad hoc senza che le autorità preposte intervengano, giungiamo alla conclusione che l’amministrazione comunale o è distratta, oppure la sua sensibilità verso i più deboli, più volte declamata anche nel programma elettorale, è solo a parole”.

Pronta la risposta del sindaco Giancarlo Micarelli, che spiega anche la segnaletica gialla davanti alla cattedrale con all'interno un rettangolo blu: “La segnaletica davanti alla chiesa indica che lo stallo è riservato, mentre i nuovi stalli blu sono ampiamente compensati da quelli bianchi istituiti in via Gramsci e ponte Garibaldi”.