Furti, ladri ripuliscono villa mentre i proprietari dormono. Allarme a Ornaro

Nuova ondata di furti tra le colline sabine. Dopo gli episodi registrati a Poggio San Lorenzo, con i malintenzionati che scappano a piedi con la refurtiva inseguiti invano da forze dell’ordine e residenti tra i boschi il copione si è ripetuto. Questa volta nel piccolo borgo di Ornaro Alto, frazione del Comune di Torricella, giusto al confine con Poggio San Lorenzo. Qui, nella notte tra sabato e domenica, sono state ripulite 2 abitazioni, una ubicata lungo la strada che, dalla provinciale Vecchia Salaria, conduce al paese, e l'altra all'ingresso del centro storico ornarese, affacciata sul parcheggio comunale. Tuttavia, se nel primo caso l'azione criminale è andata a buon fine, con contanti ed oggetti preziosi sottratti mentre i proprietari della casa dormivano (una coppia), nel secondo tentative i proprietari si sono resi conto di quanto stava accadendo e sono riusciti a mettere in fuga i ladri rimasti a bocca asciutta. Naturalmente, questi nuovi episodi hanno alzato ulteriormente il livello di allarme e di attenzione in Sabina, con le forze dell’ordine che si stanno organizzando con ulteriori controlli, malgrado la palese insufficienza di uomini e mezzi per un territorio troppo grande da controllare. Comunque, la situazione non fa altro che riaprire un capitolo dolente mai chiuso, vale a dire la necessità di maggior investimento sul campo, per garantire più sicurezza e serenità in Sabina, che dopo il lockdown ha attirato molti turisti e nuovi residenti.