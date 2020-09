06 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus, due nuovi casi a Rieti e Cantalice. Tre guariti a Forano e nel capoluogo

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 6 settembre relativo all'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi soggetti positivi al Covid-19: si tratta di una ragazza di 28 anni residenti a Rieti entrata in contatto con un contagiato rientrato nei giorni scorsi da Malta e di una donna di 57 anni di Cantalice collegata a casi riscontrati nei giorni scorsi. Si registrano anche tre guariti: una donna di 77 anni di Rieti, una donna di 51 anni e un ragazzo di 15 anni residenti a Forano. Totale positivi in provincia di Rieti: 49. Sono 165 le persone in quarantena, nessuna con sintomi sospetti. Oggi hanno concluso il periodo di sorveglianza domiciliare in 7.

Prosegue incessante l’attività dei sanitari della Asl di Rieti in tutta la provincia per testare, tracciare e trattare ogni singolo caso che si evidenzi sul territorio. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 79 tamponi oro-nasofaringei. 5376 il totale dei tamponi eseguiti fino ad oggi presso il drive-in.