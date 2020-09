Scuole, 2 milioni per 42 moduli nel Reatino. Tramonta l'ipotesi della didattica a distanza

Alessandro Toniolli 06 settembre 2020 a

Con un finanziamento di 2 milioni circa dal ministero dell’Istruzione la Provincia allontana lo spettro della didattica a distanza per alcune scuole superiori. Il presidente Mariano Calisse e la consigliera delegata Claudia Chiarinelli hanno infatti annunciato di aver ricevuto conferma del finanziamento “che permetterà l’installazione e il noleggio dei moduli scolastici fino al termine delle lezioni a giugno e il pagamento del canone di affitto per il convitto dell’istituto alberghiero”. Forse non dall’avvio delle lezioni, ma la paura di un anno scolastico vissuto con la didattica a distanza sembra definitivamente archiviata. L’accelerazione degli ultimi giorni è stata possibile grazie a un lavoro iniziato otto mesi fa quando, prima dell’emergenza Coronavirus, a Palazzo d’Oltre Velino si era comunque consapevoli della mancanza di spazi per le lezioni, anche a causa dei lavori resi necessari dal sisma del 2016. L’aver già preparato i progetti ha permesso di ottenere il finanziamento a soli dieci giorni dall’apertura del bando ministeriale, “un bel risultato considerando i tempi a cui l’amministrazione pubblica è abituata”. Il posizionamento dei moduli avverrà su terreni che erano già stati identificati in precedenza al polo didattico e nell’area presso l’istituto per Geometri e infine uno in Sabina a servizio del polo didattico di Passo Corese. In queste strutture troveranno posto circa 42 aule comprensive di servizi e spazi comuni e, a detta degli amministratori, basteranno a coprire le esigenze di tutti gli istituti, quindi Rocci e Aldo Moro in Sabina e liceo scientifico, Pedagogico e Rosatelli per quanto riguarda la città di Rieti. L’impegno ora è agire nel minor tempo possibile e sarebbero state già individuate alcune ditte specializzate in grado di soddisfare le esigenze della Provincia; viene poi assicurato che nell’esame delle offerte non verrà considerato solo il mero dato economico, ma anche la capacità di realizzare le opere nel minor tempo possibile. “Tutto questo non a scapito della qualità - aggiungono Calisse e Chiarinelli - Vogliamo spazi accoglienti, confortevoli per ragazzi e docenti e belli a vedersi. Chi sarà in grado di rispettare questi parametri verrà investito della responsabilità di procedere con la posa in opera”. Per avere tempi certi bisognerà quindi attendere l’arrivo delle offerte, ma “l’impegno sarà il massimo al fine di evitare disagi”.