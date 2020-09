Terremoto, crollo palazzine di piazza Sagnotti. L'avvocato del Comune di Amatrice: "Sarebbero venute giù in ogni caso" | FOTO

Monica Puliti 06 settembre 2020 a

Prosegue senza sosta il processo per il crollo delle due palazzine gemelle dell’ex Iacp di piazza Sagnotti ad Amatrice, sotto le cui macerie quattro anni fa persero la vita 18 persone. Dopo la dura requisitoria del pm Rocco Gustavo Maruotti, che ha chiesto pene per complessivi 35 anni per i cinque imputati, e la discussione delle parti civili, tra cui gli avvocati Wania Della Vigna, Emanuela Camerini e Mauro Giovannelli, il processo è ripreso ieri mattina, 5 settembre, con i legali dei responsabili civili: Ater, Regione Lazio-Genio civile (rappresentata dal professor David Brunelli del foro di Perugia) e Comune di Amatrice.

Per quest’ultimo in aula l’avvocato Mario Cicchetti che in apertura di processo, giovedì scorso, aveva chiesto al giudice Carlo Sabatini l’acquisizione di una memoria tecnica dell’Ingv, documento su cui il legale ha basato la sua difesa. Sostenendo di aver sottoposto al tribunale dati oggettivi, provenienti da un organo terzo, perciò imparziale, qual è appunto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Da quel documento è emerso che il sisma si è sviluppato vicino a una faglia, che gli edifici hanno subìto ulteriori effetti amplificativi trovandosi, per di più, nei pressi di un pendio del terrazzo alluvionale che contrassegna l’area di Amatrice. Poi c’è stata un’amplificazione degli effetti del sisma legati alle caratteristiche del suolo, tutti motivi per i quali, ha sostenuto ieri in aula Cicchetti, il terremoto ha interrotto il nesso di causalità tra le costruzioni e l’evento morte. “Quegli edifici - ha detto, dopo aver espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale che rappresenta ai familiari delle vittime - sarebbero crollati anche se costruiti in maniera diversa”.

Una tesi, ha sottolineato, basata su dati tecnici oggettivi entrati per la prima volta nel processo grazie alla memoria acquisita giovedì scorso (rigettata in quella occasione la richiesta di escussione del professor Doglioni, presidente dell’Ingv). Il processo riprenderà domani con le difese degli imputati, per terminare, con molta probabilità, il giorno seguente.