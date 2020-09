Tasse comunali, a Fiamignano raddoppiata l'addizionale Irpef per evitare il dissesto

Francesca Sammarco 06 settembre 2020 a

Il Consiglio comunale di Fiamignano ha approvato a maggioranza (minoranza astenuta) il bilancio consuntivo 2019, con un disavanzo di amministrazione di 491.080,00 euro e il parere favorevole ‘con riserva’ del revisore dei conti, Ugo Galassi, presente in aula per rispondere alle domande. La riserva verrà sciolta dopo la presentazione del prospetto analitico e dettagliato delle risorse per il ripianamento del debito. Dal 2015 i bilanci non sono più per competenze ma per cassa, ed è proprio dal 2015 che si è formato un disavanzo tecnico ripianabile in 30 anni (quote annue di 7.160,50 euro circa), cui si sono aggiunti i disavanzi 2018 e 2019 per un totale di 491.080,00 euro, così ripianabili: 195,544 mila nel 2020, altrettanti nel 2021 e 99,991 nel 2022. “Il prospetto analitico sarà presentato e approvato entro la fine del mese”, assicura il sindaco Carmine Rinaldi, che ha anche la delega finanziaria. L’amministrazione comunale è priva di ragioniere e di segretario, figure rilevanti per il buon funzionamento della macchina amministrativa, la cui assenza ha fortemente contribuito a complicare la situazione, inoltre il responsabile dell’ufficio tecnico è andato in pensione e anche per questo il consigliere Angelo Di Marzio ha sollecitato un incontro sulla gestione del personale. “In questi ultimi anni ci sono state trasformazioni procedurali e amministrative, con normative che non si sono preoccupate delle conseguenze, soprattutto sui piccoli Comuni, i trasferimenti dello Stato sono sempre più ridotti, come si sta riducendo la popolazione – dice Rinaldi - Nel 2019 abbiamo fatto un’operazione verità analizzando nel dettaglio la situazione dei residui con una visione più realistica possibile, da cui è scaturito un fondo crediti di dubbia esigibilità. Le spese fisse, specie per il personale, rendono sempre più difficile mantenere l’equilibrio finanziario, dobbiamo avere maggiore produttività negli uffici alle prese con norme e procedure complesse ed è ora di fare scelte politiche, per evitare prospettive peggiori (predissesto e dissesto), che tutti vogliamo evitare. Abbiamo resistito fino ad oggi, ma oggi dobbiamo portare l’aliquota Irpef dallo 0,4 allo 0,8%.” I consiglieri di minoranza Filippo Lucentini e Simone Salini si astengono: “Non diamo voto contrario, perché ci rendiamo conto della necessità del provvedimento, anche se doloroso”.