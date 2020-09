Lucia Azzolina a Fiano Romano. "Inaugurare una scuola è sempre una gioia" | FOTO

Paolo Giomi 06 settembre 2020 a

“Visitare una nuova scuola è sempre una grande gioia, a maggior ragione oggi, perché consegnare una nuova scuola significa consegnare un pezzo di futuro ai nostri ragazzi, e in questo caso si tratta di un pezzo importante, per il quale non ci si può che complimentare con il sindaco Ottorino Ferilli e con tutta l’amministrazione locale”. Con queste parole la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inaugurato la rinnovata scuola comunale “Edmondo De Amicis” di Fiano Romano, che si appresta ad ospitare gran parte degli oltre 1500 alunni del Comune tiberino in vista della riapertura del 14 settembre.

Una riapertura non solo in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ma anche in una veste completamente rinnovata, grazie all’importante opera di ristrutturazione realizzata dal Comune, con un investimento di quasi 2 milioni e mezzo di euro, gran parte dei quali finanziati direttamente dall’ente locale.

Grande partecipazione, nel rispetto della distanza interpersonale, all’evento, a testimonianza di quanto sia attesa, non solo tra il personale direttamente coinvolto, docente e amministrativo, ma anche per la comunità, la ripartenza delle attività didattiche di scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore.

“Vorrei fosse chiaro che al di là dei ruoli più noti siamo qui oggi (ieri, ndr) perché una rete inter-istituzionale trasversale è riuscita a lavorare quotidianamente insieme, ad isolare le problematiche vedendo già le soluzioni – ha ricordato il sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli, durante la cerimonia del taglio del nastro - nessun ruolo è stato più decisivo dell’altro. L'obiettivo comune è stato l'efficienza del servizio pubblico”

“Voglio ringraziare la ministra Azzolina, perché venire in provincia non vuol dire calcare il palcoscenico, vuol dire vivere la realtà vera dei territori e mettersi in ascolto. Questa scuola è storia, è il passato di Fiano Romano, e adesso accoglierà il futuro: i nostri ragazzi”.

Poco prima di giungere a Fiano Romano, accompagnata anche dal consigliere regionale Valerio Novelli (Movimento 5 Stelle) e dall’assessore regionale Claudio Di Berardino, la ministra Azzolina aveva scelto le pagine web del portale Fanpage.it per rassicurare il mondo della scuola in vista della ripartenza dopo quasi 9 mesi di blocco totale: “Il ritorno a scuola è una delle priorità dI questo Governo”, ha detto prima di parlare direttamente ai ragazzi: Le scuole saranno pronte ad accogliervi, fidatevi di noi”.