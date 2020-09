Scuola, istituto Ulivi senza preside. Anche la sindaca di Poggio Moiano alza la voce

Tania Belli 06 settembre 2020 a

A una settimana dalla riapertura delle scuole, di cui l’unica cosa certa è la data, lunedì 14 settembre, la questione sollevata dal Comune di Poggio Moiano in merito all’Istituto comprensivo statale Ulivi si allarga a macchia d’olio. A prendere posizione al fianco del sindaco Sandro Grossi è il primo cittadino di Poggio Nativo, Veronica Diamilla, sottolineando come il problema della dirigenza “non riguarda solo la scuola di Poggio Moiano, ma, come detto dal collega Grossi, un intero istituto comprensivo di circa mille alunni per un totale di 6 Comuni”. Quindi, prosegue Diamilla, “anche Poggio Nativo, dove abbiamo in estate lavorato a stretto contatto con la preside Calviello e col corpo docente per arrivare strutturalmente pronti alla riapertura del 14 settembre e sapevamo tutti che dal primo settembre la preside sarebbe andata in pensione”. Tuttavia, a fronte di ciò, rimarca sempre Diamilla, “credevamo che l’ufficio scolastico provinciale avesse già le idee chiare, invece nominare la preside Santarelli, che deve già occuparsi della presidenza di due licei reatini, il classico e lo scientifico, mostra poca chiarezza di idee e di considerazione per il nostro istituto, per i ragazzi che lo frequentano e per i genitori che attendono notizie”. Inoltre, prosegue, “manca chi firma gli ultimi atti per portare a termine la preparazione degli spazi con l’applicazione della cartellonista anti Covid-19, manca la comunicazione degli orari scaglionati e quella di eventuali variazioni resesi necessarie, e che i genitori ci chiedono, elementi imprescindibili per noi sindaci che dobbiamo organizzare al meglio i trasporti”.