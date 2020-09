Mare, reatino picchiato e gettato in acqua dopo apprezzamento a una ragazza

05 settembre 2020 a

Stava al mare con gli amici e ha fatto un apprezzamento a una ragazza. Non gradito dagli amici della giovane che lo hanno picchiato e gettato in mare. La vittima dell'aggressione è un 26enne reatino che lavora stagionalmete all'Isola d'Elba. E' quanto ricostruito dai carabinieri in merito a un`aggressione avvenuto a Rio Elba (Livorno) lo scorso luglio, e che ora ha portato alla denuncia dei presunti responsabili, cinque giovani elbani, tra i 19 e i 27 anni. Il reatino sarebbe stato aggredito all`uscita di un locale notturno di Rio Elba, per aver fatto apprezzamenti a una ragazza che era al tavolo con i cinque denunciati. Quest`ultimi non avrebbero appunto gradito: avrebbero aspettato il 26enne fuori dal locale per poi colpirlo con calci e pugni e infine gettarlo in mare. In base sempre a quanto ricostruito dai militari il 26enne, stordito e ferito.