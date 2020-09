Terremoto, processo per crollo palazzine in piazza Sagnotti ad Amatrice. L'accusa chiede 35 anni | FOTO

Monica Puliti 05 settembre 2020 a

“Se tutte quelle condotte commissive e omissive non fossero state commesse oggi noi non staremmo qua; le risultanze istruttorie ci portano a dire che quei crolli e quelle tragiche conseguenze si potevano evitare; nessuno degli imputati in questo processo può invocare la buona fede; la rilevanza causale del contributo fornito da ciascuno è talmente evidente che potevo anche non sforzarmi di dimostrarlo: ci sono gli atti che lo dimostrano, ci sono le confessioni giudiziali. Dovevano agire, dice la Cassazione, tenendo conto del ruolo e della condotta altrui, altroché principio di affidamento...”. Sono alcuni dei passaggi della lunga requisitoria tenuta ieri dal pm Rocco Gustavo Maruotti, che ha chiesto la condanna dei 5 imputati al processo per il crollo delle palazzine gemelle dell’ex Iacp di piazza Sagnotti, ad Amatrice, sotto le cui macerie morirono 18 persone e 3 rimasero ferite. In particolare, Maruotti ha chiesto 9 anni di reclusione per omicidio colposo aggravato e disastro colposo per Ottaviano Boni, all'epoca della costruzione delle palazzine (metà degli anni Settanta) direttore tecnico dell'impresa Sogeap; 7 anni per gli stessi reati per Luigi Serafini, amministratore unico della Sogeap; 6 anni per concorso in disastro colposo per Franco Aleandri, all'epoca presidente dell'Iacp; 7 anni per omicidio colposo e concorso in disastro colposo per Maurizio Scacchi, geometra della Regione-Genio Civile, e 6 anni per concorso aggravato in disastro colposo per Corrado Tilesi, ex assessore di Amatrice.

“In una zona sismica - ha detto ancora il sostituto procuratore - il terremoto non è imprevedibile e se tu hai un progetto al quale hai tolto 6 pilastri devi prevedere che qualcosa può andare male: i rischi erano prevedibili ed evitabili”.

L’udienza è proseguita con la discussione delle parti civili (49 in tutto), con l’avvocato abruzzese Wania Della Vigna - assiste 40 familiari delle vittime dei crolli - che ha ricordato la storia di ogni famiglia e ricostruito i fatti vissuti da ciascuna di esse in quella tragica notte del 24 agosto di quattro anni fa, che ha cambiato per sempre la loro vita e quella di un’intera comunità e di un territorio. Il processo riprenderà questa mattina, 5 settembre, con una nuova udienza che darà spazio alla discussione dei responsabili civili, Ater e Comune di Amatrice. Lunedì prossimo è attesa la sentenza, la prima di un processo per i crolli nelle aree reatine del cratere.