Coronavirus, chiude forno a Vazia. Il titolare è risultato positivo

Paola Corradini 05 settembre 2020 a

Nuovi casi a Rieti di soggetti positivi al test Covid. Si tratta di alcuni componenti la stessa famiglia di rientro dalla Sardegna e proprietari di un noto forno cittadino. Uno dei punti vendita, quello di Vazia, è stato chiuso in via precauzionale visto che il titolare è tra i positivi. Non è da escludere che potrebbero essere chiusi anche gli altri esercizi considerato che uno dei proprietari, tornato dalla Sardegna, sarebbe venuto a contatto con altri dipendenti e con il fratello che rifornisce diversi negozi e supermercati della città.

La scelta di chiudere il punto vendita di Vazia è legato alla necessità di sanificare i locali per poi riaprire al pubblico, anche se i soggetti positivi, che lavorano in un altro punto vendita, non sarebbero venuti a contatto con i clienti visto che sono risultati positivi al test fatto all'aeroporto di Fiumicino.