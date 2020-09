Paola Corradini 05 settembre 2020 a

a

a

Hacker all'attacco, il sistema informatico del Comune di Rieti ancora in tilt. Indaga la polizia postale

“La polizia postale sta lavorando e indagando ma al momento non ci sono grandi novità”. A parlare è il vice sindaco Daniele Sinibaldi in merito all'attacco da parte di hacker, al momento sconosciuti, che mercoledì 2 settembre hanno violato il sistema informatico del Comune mandandolo in tilt e rendendo di fatto impossibile per gli uffici eseguire ogni tipo di operazione. Spetterà ora agli uomini della polizia postale risalire agli autori dell’atto criminoso. “E' un danno che si dovrebbe recuperare – aggiunge Sinibaldi –, anche se notevole per la macchina comunale”. Anche ieri, 4 settembre, il personale è stato impossibilitato ad accedere ai computer come alla rete interna che collega i vari settori. Tutto fermo quindi, con disagi per dipendenti e utenti.