Coronavirus, è di Cantalice il bambino di 11 anni positivo al tampone.

La Asl di Rieti corregge il bollettino del 4 settembre relativo all'emergenza coronavirus diffuso nel primo pomeriggio. Nella nota giornaliera sull'andamento dei contagi in provincia aveva indicato, tra i nuovi positivi un bambino di 11 anni residente a Poggio Bustone. Il realtà il bambino abita nel Comune di Cantalice. Questa la precisazione arrivata dalla Asl: "La Direzione aziendale, sentito il Sisp che sta effettuando le opportune indagini epidemiologiche, precisa che il bambino di 11 anni risultato positivo al Covid-19 (come formalizzato in data odierna nel bollettino sanitario), non è residente/domiciliato nel comune di P. Bustone ma nel comune di Cantalice".