Scuole, si preannuncia un settembre difficile per i trasporti su gomma

Dal fronte Cotral si preannuncia un settembre difficile per studenti e pendolari. E’ la stessa presidente dell’azienda di trasporto regionale Amalia Colaceci ad ammettere che oggi rischierebbe di restare a piedi tra il 10 e il 15% degli studenti. Nei giorni scorsi erano stati il presidente della Provincia, Mariano Calisse, e la candidata sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, a chiedere che dalla Regione Lazio venisse sciolto il nodo dei trasporti, ma le notizie che giungono al momento appaiono poco confortanti. La presidente Colaceci ha rilasciato dichiarazioni secondo cui in base “ai numeri forniti dall’Ufficio scolastico regionale, noi potremmo trasportare 60 mila studenti al giorno”.

E a circa 60 mila corrisponde la popolazione scolastica regionale, ma visto che l’accordo raggiunto dalla Conferenza unificata Stato - Regioni prevede la possibilità di occupare massimo l’80% della capienza i mezzi di trasporto pubblico, è ancora la Colaceci a stimare “un fabbisogno di corse aggiuntive per trasportare un 10/15% di studenti rispetto a quei 60mila”. A dieci giorni dall’inizio delle lezioni sembra proprio che la questione delle linee su gomma sia ancora tutta da risolvere, anche considerando che parlando della possibilità di far viaggiare l’80% dei passeggeri sulla base dei posti previsti si potrebbe sottostimare la presenza consueta in alcune tratte negli orari di punta di passeggeri in piedi. Aggiungendo questi, il numero di persone che non troverebbero posto sui mezzi pubblici sarebbe logicamente superiore. Una speranza viene dal consigliere regionale Enrico Panunzi che, annunciando un vertice nei giorni prossimi tra l’amministrazione regionale e la compagnia di trasporto, ha dichiarato che “la giunta Zingaretti metterà delle risorse aggiuntive, che si tradurranno sicuramente in un maggiore numero di corse”.

A far sperare in una soluzione anche lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico, come dichiarato dal ministero dei Trasporti. Ma c’è anche chi è meno ottimista, come la consigliera regionale dei 5S Roberta Lombardi che arriva a ipotizzare di chiedere all’assessore regionale competente, il reatino Claudio Di Berardino, “di rivalutare i tempi di una eventuale riapertura il 14 settembre”.