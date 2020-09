Hacker all'attacco. Va in tilt il sistema informatico del Comune di Rieti

04 settembre 2020 a

Un vero e proprio attacco hacker da mercoledì 2 settembre ha mandato in tilt l’attività routinaria del Comune con l’intero sistema informatico di Palazzo di Città finito sotto scacco. Fino a ieri mattina era impossibile accedere ai database, effettuare certificazioni e qualsiasi altra normale operazione per i dipendenti comunali. Un rallentamento importante delle operazioni in un comune, come noto, che, vista la carenza di organico, fa normalmente fatica a gestire la mole di lavoro “interno” e al servizio dei cittadini.

Da Palazzo di Città confermano che l’attacco hacker al data base c’è stato - rendendo impossibile anche l’utilizzo dei singoli computer collegati in rete - e che è stata presentatata denuncia alla polizia postale, oltre al fatto che il problema, nel pomeriggio di ieri, era stato parzialmente risolto. Sarà la polizia postale, adesso, a indagare e fare luce sull’episodio per risalire agli autori. Mai prima d’ora si era ricordato un fatto simile.