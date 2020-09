Turismo, si moltiplicano le presenze grazie alla promozione social

04 settembre 2020 a

L’estate in corso sta registrando un numero inaspettato di presenze sul territorio, a partire dal capoluogo e dal Terminillo, a cui si aggiunge anche una crescita esponenziale e significativa della piattaforma di marketing territoriale VisitRieti, lo strumento di promozione turistica ideato e realizzato dal Comune di Rieti e da Confcommercio Lazio Nord. Solo sui social network, la pagina Facebook di VisitRieti, tra fine luglio e la metà di agosto 2020, ha raggiunto quasi 60.000 persone arrivando ad ottenere un pubblico di followers di oltre 7.000 utenti. In particolare, nella settimana del Ferragosto, sono state circa 27mila le persone raggiunte con circa 3.500 interazioni con i post pubblicati. Anche il sito internet www.visitrieti.com ha registrato una significativa crescita con circa 3.000 nuovi utenti e 12.000 visualizzazioni delle pagine. Numeri che stanno ad evidenziare che la strategia di comunicazione e promozione del territorio attraverso un’unica piattaforma nella quale canalizzare tutte le informazioni, arricchendola giorno dopo giorno anche con le attività delle varie aziende e associazioni che organizzano tour, iniziative ed eventi, funziona. “Qualche mese fa, nel presentare VisitRieti, avevamo espresso soddisfazione per aver realizzato uno strumento che il territorio attendeva da tanto, spiegando però che ciò rappresentava l’inizio di un percorso di crescita che proseguirà negli anni – dice il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi - I dati di crescita dei social e del sito di VisitRieti dimostrano che lavorando con una linea seria e univoca il territorio può presentarsi sul mercato con tutto il suo straordinario appeal e che le potenzialità di crescita possono essere smisurate. Fondamentale per proseguire su questa strada sarà la collaborazione dei tanti attori del territorio, pubblici e privati, a partire dalle istituzioni locali”.