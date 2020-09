Poggio Mirteto, gli istituti scolastici pronti per la riapertura

Elisa Sartarelli 03 settembre 2020 a

Il 14 settembre le scuole di Poggio Mirteto riapriranno in sicurezza. Lo assicurano Cristina Rinaldi, vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione, e Fabrizio Cianfa, assessore a Servizi esterni e Mobilità. "Vogliamo informare tutte le famiglie - dicono i due assessori - che la riapertura sarà in assoluta sicurezza per i nostri figli, in conformità con le linee guida e i protocolli del ministero dell'Istruzione e della Sanità, e che unitamente alla direzione didattica stiamo lavorando per l'attuazione dei suddetti protocolli".

Gli assessorati sono impegnati da tempo nella messa in sicurezza dal Covid-19 degli istituti scolastici di competenza comunale (comprendenti dunque la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado). "Il 4 settembre - aggiungono - si chiudono le iscrizioni al trasporto scolastico e già dal giorno 5 saremo in grado di definire le modalità del trasporto alla luce della normativa. La prossima settimana - concludono Rinaldi e Cianfa - incontreremo, unitamente alla direzione didattica, i rappresentanti di classe al fine di informare dettagliatamente sulla riapertura della scuola anche in merito al trasporto scolastico e a tutte le questioni relative".