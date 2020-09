Il ministro Lucia Azzolina a Fiano Romano per inaugurare la scuola "De Amicis"

Paolo Giomi 03 settembre 2020 a

a

a

Sabato 5 settembre il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parteciperà all’inaugurazione del rinnovato plesso scolastico “Edmondo De Amicis” di Fiano Romano, oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione dall’importo complessivo di 2 milioni 250mila euro, coperti in parte da un mutuo agevolato acceso dall'Ente, e in parte dal fondo statale “Comma 140”.



Il plesso, che si appresta a riaprire i battenti dal prossimo 14 settembre anche a seguito di un adeguamento imposto dalle misure di sicurezza scaturite dall’emergenza sanitaria in corso, rappresenta l'edificio scolastico storico della comunità di Fiano Romano.



E’ lo stesso sindaco del Comune, Ottorino Ferilli, ad annunciare la presenza istituzionale del ministro in programma sabato, in risposta (arrivata in poco meno di due ore) ad una lettera che lo stesso Ferilli ha scritto alla Azzolina. “Come Ente locale alle porte della Capitale, in linea con le indicazioni del Governo, abbiamo accelerato i cambiamenti logistici e culturali – si legge nella missiva - abbiamo dato valore ai dettagli e alle piccole cose che nel post-covid avrebbero reso migliore e più confortevole la vita alla comunità. Per quanto riguarda la scuola, anche durante il lockdown, abbiamo cercato di non fermare i servizi essenziali; abbiamo continuato i lavori di riqualificazione della scuola primaria sita in via Giustiniani. Lo abbiamo fatto in totale sicurezza, tutelando le persone prima di tutto. Abbiamo fronteggiato difficoltà che non avremmo mai pensato di dover affrontare ma lo abbiamo fatto grazie alla vicinanza delle Istituzioni ma soprattutto alla grande collaborazione dei nostri cittadini. La riqualificazione di un edificio imponente e importante a ridosso del Parco delle Rimembranze e del centro storico, la scuola primaria, è terminata. Ne siamo fieri e orgogliosi. Attaccare le Istituzioni, di norma, è la cosa più immediata e facile da fare – prosegue Ferilli, rivolgendosi alla Ministra – sforzarsi di conoscere le dinamiche interne, la burocrazia, la passione e devozione che molte persone mettono perché il servizio pubblico sia efficace ed efficiente, è raro. E fronteggiare una pandemia non è, certamente, lavoro ordinario. Per questo nel ringraziarla per la presenza, la costante informazione e il continuo lavoro per cercare di arrivare alla riapertura in sicurezza, vorrei potesse venire a Fiano Romano per l'inaugurazione dei locali prima della riapertura prevista per il 14 settembre. Un'inaugurazione in presenza ma soltanto con i rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine, della scuola e delle categorie sociali impegnate nel mondo della scuola. Per questa comunità sarebbe molto importante”.



E la Ministra Azzolina, rispondendo al sindaco Ferilli, ha confermato la sua presenza.