Rieti, sosta selvaggia in centro. La protesta: "E' una vergogna"

“Rieti non sarà mai una città turistica. Teniamoci le macchine in piazza, che va bene così. E' da tempo che segnaliamo la situazione vergognosa che ogni giorno si ripete in piazza Cesare Battisti, ma gli amministratori continuano a far finta di nulla come fosse una cosa normale. E normale purtroppo non è”. A parlare, attraverso la pagina Facebook del gruppo “Rieti Incompiuta”, è Giuseppe Melchiorre. Le fotografie pubblicate che mostrano piazza Battisti piena di automobili parcheggiate ha destato l'ira, nonché lo sconforto, di molti cittadini che segnalano situazioni di parcheggio selvaggio anche in altre zone cittadine. In realtà l'utilizzo senza alcun rispetto di ogni spazio da parte degli automobilisti è cosa nota a tutti. Basti guardare via Cintia o la zona di piazza Cavour dove ognuno parcheggia come vuole senza che nessuno controlli. Stesso discorso per i parcheggi per disabili che vengono sistematicamente occupati e mai che qualcuno si prenda la briga di controllare i contrassegni o se l'invalido è a bordo. Poi arriva il vero disabile, come la donna incinta, e non trova posto. “Molte persone – dice Melchiorre – sono sconfortate. Ci dicono di segnalare, di partecipare attivamente alla gestione della nostra città, ma nonostante le segnalazioni non c'è un solo amministratore che si degni di rispondere e che prenda l'impegno di risolvere questo problema”. Eppure esiste un parcheggio coperto che in molti, troppi, snobbano preferendo occupare parcheggi inesistenti. “E' assurdo pensare – prosegue Melchiorre – che non stiamo parlando di divieto di sosta ma addirittura di fermata, e invece in molti ci parcheggiano indisturbati per ore”. Come in via Garibaldi, dove pattuglie di vigili urbani passano in auto e non si fermano nemmeno. O in via Pennina dove il cartello di divieto di sosta e parcheggio è ben visibile a tutti. “Manca – chiude Melchiorre - una visione di città vivibile e di decenza urbana con sensi di marcia improbabili. Più di un cittadino ha fatto presente alla polizia municipale dei costanti parcheggi sui marciapiedi e la risposta è stata di recarsi al comando per parlarne con un responsabile. Parlare di cosa se sui marciapiedi è vietato parcheggiare?”.