Nomine alla Asl di Rieti. Tre consiglieri contro l'incarico di direttore del distretto 1 ad Antonio Boncompagni

“Il 3 agosto, sull'albo pretorio della Asl, è uscito l'esito dell'avviso pubblico con il conferimento dell'incarico come direttore del distretto 1 Rieti-Antrodoco-Sant’Elpidio al dottor Antonio Boncompagni, quell'Antonio Boncompagni che si è dimesso da consigliere comunale per sopraggiunti, rilevanti impegni professionali”. Leggendo l'apertura della nota a firma dei consiglieri comunali Andrea Sebastiani, Giosuè Calabrese e Roberto Casanica sembrerebbe tutto normale, ma proseguendo nella lettura così non è perché la nota prosegue parlando di “un capovolgimento delle parti e personalissimi interessi”. In che senso? A spiegarlo sempre i tre consiglieri che sottolineano come “Boncompagni, in sinergia con il gruppo consiliare della Lega, aveva duramente contestato la gestione della sanità locale da parte della direzione della Asl chiedendo addirittura un consiglio comunale straordinario e invitando a un'assemblea pubblica il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla sanità, Alesio D'Amato, con la Lega che minacciò di non partecipare più ai successivi Consigli se non si fosse risolta la questione”. Ricordando inoltre “lo scontro frontale tra Boncompagni e il direttore generale della Asl, Marinella D'Innocenzo, che un mese fa gli ha invece conferito l’incarico”. In meno di un anno è cambiato il mondo, ma, aggiungono Sebastiani, Calabrese e Casanica, “neanche il Coronavirus è riuscito a intaccare il malsano rapporto tra sanità e politica: un rapporto non giocato - come si dovrebbe - per la migliore tutela della salute dei cittadini”. “Andrà tutto bene, scrivevamo alle finestre nei primi giorni della pandemia, ma davvero è andata così di fronte alla débacle della sanità locale e all'assordante silenzio della politica a riguardo? Ebbene sì, a qualcuno è andata davvero bene”.