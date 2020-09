Scuola, a Poggio Moiano tutto pronto per il ritorno in classe. Sistemata anche la mensa

Tania Belli 02 settembre 2020 a

La Sabina si prepara a vivere uno dei momenti di certo più delicati delle fase 3, dopo il lockdown, quello della riapertura delle scuole in presenza, lasciandosi finalmente alle spalle la didattica a distanza.

Naturalmente, in tale ambito, molti sono gli interrogativi sollevati e le sfide da affrontare, tuttavia c’è una importante realtà scolastica, quella di Poggio Moiano, che interrogativi e sfide sembra averli superati brillantemente a prescindere dal problema specifico del Covid-19.

Infatti, come informa il vice-sindaco del Comune, Matteo Massimi, in questo angolo della Sabina genitori e alunni non debbono preoccuparsi più di tanto, poiché, come informa “pur se ovviamente non possiamo dire che lo avevamo previsto, grazie agli interventi fatti con lungimiranza la scorsa estate, le scuole di Poggio Moiano saranno in grado, forse meglio di altre, di rispettare gli stringenti protocolli anti-Covid”. Inoltre, prosegue Massimi, “anche la mensa scolastica è stata rinnovata e messa in condizioni di fornire un servizio più adeguato ai ragazzi”.

A ciò, poi, c’è da aggiungere che “stanno per essere ultimati anche i lavori esterni alla facciata della scuola elementare, e dovremmo aumentare gli spazi ombreggiati per consentire di fruire meglio anche di quelli all’aperto, aumentati con la sistemazione del piazzale del parcheggio interrato”.