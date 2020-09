A Capena inaugurato il megastore Risparmio Casa, lavoro per 36 persone

Paolo Giomi 03 settembre 2020 a

Posticipata a causa del Covid, alla fine la tanto attesa apertura del megastore “Risparmio Casa” realizzato in tempo record lungo la provinciale Tiberina è avvenuta, il 2 settembre, in grande stile, e con una grande cornice di pubblico. Il nuovo punto vendita, che si trasferisce dai locali del centro commerciale “Tiberinus” in una location “proprietaria” da 5mila metri quadrati, rappresenta non soltanto l’ennesima iniziativa imprenditoriale di successo in una porzione di territorio da sempre florida e a prova di ogni crisi, ma anche o, per meglio dire, soprattutto, un nuovo sbocco occupazionale dal momento che a regime il nuovo centro occuperà oltre 30 addetti, che andranno ad ampliare la pianta organica già in forza al punto vendita. “L’organico totale sarà formato da 36 risorse – dicono dall’azienda – un ulteriore traguardo per la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, presente in maniera capillare sul territorio nazionale con 108 store, di cui 43 nel Lazio”. “Quella di Risparmio Casa è una storia di famiglia e una storia tutta italiana – aggiungono Fabio e Stefano Battistelli, fondatori del marchio ‘Risparmio Casa’ – la relazione con il territorio prosegue da oltre 30 anni e siamo particolarmente orgogliosi di poter festeggiare oggi il trasferimento e l’ampliamento del punto vendita di Capena. Il risparmio e la qualità dei prodotti e servizi sono alla base della nostra offerta, che consente a tanti, indipendentemente dalle disponibilità economiche, di poter fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Il negozio nella nuova sede a Capena continuerà a proporre il classico format di successo del gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Alta qualità e grande risparmio sono le parole chiave per identificare l’offerta della nuova grande superficie commerciale presente in città, con oltre 36.000 referenze ben suddivise nei diversi reparti ‘tematici’, sempre, tutti i giorni. Una proposta che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi di private label”. Il megastore di Capena si inserisce nel contesto commerciale che, oltre ad ospitare i nuovi locali dello storico brand coresino “Noi Sport”, ha di recente visto l’apertura del nuovo punto vendita di Francellini, lo storico panificio di Capena che vanta una storia iniziata nel lontano 1926.