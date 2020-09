Cinghiali a spasso tra i palazzi di Monterotondo. L'allarme dei residenti

Matteo Torrioli 03 settembre 2020 a

Chi decide di vivere in campagna sceglie, consapevolmente, il contatto con la natura. Oggi non serve andare a vivere in mezzo a un bosco, a volte basta spostarsi fuori dai centri cittadini e godere della campagna pur rimanendo in un contesto urbanizzato. Molti abitanti di Monterotondo, che vivono ai confini della città tra le vie San Martino e Fossetto dello Scoppio, stanno facendo i conti con la natura e, soprattutto, con la proliferazione dei cinghiali che, giorno dopo giorno, stanno diventando sempre più un problema, non solo, ovviamente, per chi abita in quelle zone. Anche chi semplicemente è lì di passaggio, a piedi o in auto, rischia di fare incontri poco graditi, in particolare di notte. Fino a qualche anno fa nella vallata che caratterizza quella zona si contavano pochissimi cinghiali, ma nel corso degli anni la situazione è sfuggita di mano. Il servizio della caccia selettiva, prima di competenza provinciale, è passato alla Regione, che lo ha chiuso. Questo servizio monitorava la fauna e quando una specie diventava invasiva e pericolosa allora si interveniva per contenere la popolazione. Una pratica dolorosa, mai piaciuta agli animalisti, che serviva però a dare un (giusto?) equilibrio tra esseri umani e cinghiali. Il branco ad oggi è composta da circa 30 esemplari che scorrazzano da una parte all’altra della vallata, arrivando anche vicino le case. La loro proliferazione è incredibile vista la quantità di cuccioli che seguono gli adulti. Nelle ultime settimane, inoltre, il branco starebbe diventando sempre più audace, battendo sentieri finora inesplorati. Anche per questo, oggi, fare una passeggiata da quelle parti è diventato rischioso.