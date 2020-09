Passo Corese, dopo 42 anni in servizio va in pensione il medico di famiglia Mauro Pinzari

Paolo Giomi 02 settembre 2020 a

a

a

Dopo il pensionamento del dottor Fausto Mattozzi, vera e propria istituzione sanitaria del Comune di Fara Sabina, un altro pilastro storico della medicina locale è andato in pensione. Dal primo settembre 2020, infatti, lo storico medico condotto coresino Mauro Pinzari ha “appeso al chiodo” lo stetoscopio dopo 42 anni di servizio sul territorio. Il nome di Pinzari è legato a doppio filo alla storia della prima frazione di Fara Sabina, non soltanto per l’impegno professionale sul campo ma anche per quello sociale, con un impegno volontario costante nelle attività della parrocchia di Santa Croce, e per quello politico, che lo vede impegnato (anche lì) da oltre 30 anni nelle vicende amministrative locali, nelle quali ha svolto anche il ruolo di assessore all’urbanistica nel primo mandato dell’ex sindaco Davide Basilicata.

Tanti i messaggi di affetto e solidarietà che Pinzari ha ricevuto e sta ricevendo in queste ore, a partire dallo schieramento politico di “Uniti per Fara”, in corsa per le prossime elezioni comunali, e in cui Pinzari è candidato per il rinnovo del consiglio municipale. “Vogliamo ringraziare di cuore Mauro Pinzari per tutto quello che ha fatto come medico di base in questi anni per tutti noi, certi che, seppur in altre forme, la sua presenza e il suo sostegno alla comunità di Fara in Sabina non si esaurisce qui, perché di persone come lui, oneste, preparate e di gran cuore c’è tanto bisogno”.