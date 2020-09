Crollo delle palazzine Iacp di Amatrice, da domani udienze in Provincia

Paolo Giomi 02 settembre 2020 a

Si svolgeranno presso la sala consiliare della Provincia, a Palazzo d’Oltre Velino, le udienze in programma da domani al prossimo 7 settembre sul procedimento relativo al crollo delle due palazzine ex Iacp di Largo Sagnotti, ad Amatrice, che il 24 agosto del 2016 causò la morte di 18 persone, rimaste schiacciate sotto le macerie.

La decisione è stata comunicata dal giudice Andrea Fanelli, rilevato il rischio che, “in ragione del numero delle parti processuali e dei relativi difensori, potrebbe verificarsi un afflusso di persone che renderebbe i locali del presente tribunale non idonei al rispetto delle regole sul distanziamento personale”. Da qui la decisione di trasferire il dibattimento nella grande e capiente sala consiliare della Provincia dove, comunque, l’accesso sarà controllato e riservato alle sole persone autorizzate, alle parti processuali, ai difensori e ai rispettivi collaboratori, alla stampa accreditata. Il processo sul crollo delle due palazzine di Largo Sagnotti, iniziato nel settembre del 2018, vede alla sbarra cinque imputati, accusati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi: si tratta di Ottaviano Boni, che all’epoca della realizzazione degli immobili crollati era direttore tecnico della società appaltatrice che costruì gli stabili; Luigi Serafini, allora amministratore della stessa società; Franco Aleandri, presidente dell’allora Istituto autonomo case popolari (Iacp); Maurizio Scacchi, ex geometra del Genio civile della Regione Lazio, e Corrado Tilesi, allora assessore comunale ad Amatrice.

Arrivato per primo in tribunale, in ordine cronologico, tra i vari fascicoli aperti a seguito dei crolli nel paese che fu simbolo della tragedia di quattro anni fa, il dibattimento ha ricevuto uno slittamento temporale dovuto alle ben note “cause di forza maggiore” generate dal periodo di lockdown imposto dall’emergenza sanitaria nazionale. Che ha di fatto rallentato l’intero iter processuale, come avvenuto in ogni parte del Paese, rimasto fermo, di fatto, per oltre tre mesi. Ora, con la ripresa delle attività, pure nel rispetto delle norme sul distanziamento, il procedimento potrebbe emettere a stretto giro le prime sentenze relative alle inchieste sul sisma del Centro Italia del 2016. Che oltre alle due palazzine di largo Sagnotti, vede aperti diversi altri fascicoli, anch’essi ancora in dibattimento in tribunale per ulteriori crolli registrati sempre ad Amatrice e ad Accumoli, che hanno provocato la morte di numerose persone.