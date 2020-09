Rieti, uomo trovato morto in appartamento del centro a Passo Corese

01 settembre 2020 a

Un uomo è stato ritrovato senza vita in pieno centro, a Passo Corese, in un complesso residenziale di nuova costruzione all’incrocio tra via Domiziano e via Giacomo Matteotti. Secondo quanto si apprende, l’uomo, domiciliato in affitto in uno degli appartamenti del complesso, non si è recato sul posto di lavoro nella giornata odierna, e il titolare, non vedendolo arrivare, ha avviato una serie di tentativi per rintracciarlo. Fino ad avvertire le forze dell’ordine, che giunte sul posto, hanno effettuato la scoperta. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri della stazione di Passo Corese e i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, che attendono l’arrivo del medico legale da Rieti.