Emergenza Coronavirus: 4 nuovi casi. Due dalla Sardegna e due dall'Albania

01 settembre 2020

Quattro nuovi casi di covid segnalati dalla Asl di Rieti. Si tratta di un uomo di 55 anni residente a Fara in sabina di rientro dalla Sardegna, una donna di 25 anni di Poggio Mirteto anche lei di rientro dalla Sardegna, e due donne albanesi, di 37 e 54 anni, domiciliate a Casperia ed entrambe tornate dal loro Paese. Attualmente i positivi in provincia di Rieti sono 51, 173 in quarantena (zero sintomatici) e 9 che hanno superato il periodo di sorveglianza domiciliare Nelle ultime 48 ore presso il drive-in della Direzione aziendale sono stati eseguiti 266 tamponi. 4.900 il totale di tamponi eseguiti fino ad oggi, di cui 497 di cittadini provenienti da zone a rischio. "Prosegue l’indagine sierologia dedicata al personale della scuola: è necessario - fa sapere la Asl - che tutto il personale coinvolto esegua il test prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Il test è gratuito ed è effettuato con rapidità e in sicurezza dal personale del servizio di assistenza proattiva infermieristica Api. L’Azienda ha programmato numerose sedute nei centri di prelievo a Rieti (Laboratorio analisi ospedale de’ Lellis) e in provincia (Magliano Sabina, Poggio Mirteto, Leonessa, Amatrice) ed altre date utili sono state individuate dal 7 al 10 settembre".