Sesso, ricatto a luci rosse a professionista reatino. Condannato un 47enne

31 agosto 2020 a

a

a

Ricatto a luci rosse ai danni di un professionista reatino. A tre anni dai fatti arriva la condanna definitiva per un 47enne di origini pugliesi che ha provato ad estorcere denaro a un uomo minacciando di inviare foto compromettenti a sua moglie oltre a diffonderle nel paese, in provincia di Rieti, dove abita.

L'uomo dopo che la vittima trovò il coraggio di denunciare tutto fu denunciato e condannato nel novembre del 2017 a due anni e sei mesi per tentata estorsione. Sentenza confermata dai giudici di appello nel settembre 2019. Ora anche i giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso dunque la pena è diventata definitiva. Nei giorni scorsi i giudici della settima sezione penale presieduta da Giovanna Verga hanno pubblicato le motivazioni. I difensori del 47enne pugliese sostenevano che non c'erano gli elementi per dimostrare una seria minaccia. Ma la Cassazione ha sposato la tesi dei giudici di primo e secondo grado secondo i quali il tenore e i contenuti delle mail e delle missive che la vittima aveva ricevuto "fossero obiettivamente idonei alla coartazione della sua libera determinazione". Infatti in quei messaggi il pugliese chiedeva 10 mila euro altrimenti, minacciava, avrebbe divulgato foto compromettenti della vittima. Nelle mail diceva che avrebbe inviato alla moglie foto di un suo rapporto extraconiugale. Da stabilire come l'uomo originario di Monopoli è venuto in possesso di video e foto che ritraevano il professionista reatino in atteggiamenti intimi. Tuttavia la vittima è stata costretta per settimane a vivere nella paura. Un classico esempio di estorsione sessuale, reato sempre più diffuso e particolarmente legato alla facilità di avere incontri “hot” magari grazie al web.

Per i giudici della Cassazione le minacce contenute nei messaggi ricevuti dal professionista configurano dunque il reato di tentata estorsione: "La diffusione negli ambienti in cui lo stesso viveva e svolgeva la sua attività professionale rivestono un carattere senza dubbio minatorio, in quanto suscettibili di ledere l'armonia familiare e il prestigio sociale e lavorativo della vittima". Il 47enne è stato condannato anche a pagare 1.000 euro di multa.