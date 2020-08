Buche nelle strade della Bassa Sabina. Il Pd di Montopoli: "La Provincia ci ha dimenticati"

31 agosto 2020 a

In Bassa Sabina scoppia la polemica delle strade. Ad accendere la miccia è il circolo del Pd di Montopoli guidato da Emilio Fiori che punta il dito contro la Provincia. “Nonostante le segnalazioni le strade versano in uno stato di degrado da anni pure se sono transitate transitate ogni giorno da centinaia di collegamenti di trasporto pubblico da e per 2 stazioni ferroviarie di Poggio Mirteto e Fara in Sabina e da migliaia di cittadini”.

Per il Pd “hanno assoluta necessità di interventi la provinciale 42 nel tratto da Granari al bivio con la strada 48 in località Ferruti, il tratto da Poggio Mirteto fino a Monte Santa Maria, Castelnuovo di Farfa e Colonnetta e la Galantina da Poggio Mirteto al bivio per la Ternana.

“Un ritardo ingiusto e difficilmente spiegabile quello della Provincia di Rieti alla luce anche dei consistenti, concreti e ripetuti incrementi delle somme specifiche destinati dallo Stato alle Province negli anni 2018-2020 dopo le incertezze e i tagli degli anni precedenti. Queste strade evidentemente, non sono comprese nella mappa elettorale del consenso dell’Amministrazione provinciale di Rieti e finanche della sua opposizione demotivata e disattenta”, tuona Emilio Fiori che aggiunge: “La Provincia di Rieti eppure tiene desta l’attenzione per le potenti aziende pubbliche (Aps e rifiuti) dove la sua presenza, priva di competenze dirette, non ha ragione di essere a distanza di molti anni dal loro pieno avvio. Disinteresse che assume vagamente i caratteri di una sanzione morale ed anche terribilmente concreta contro l’orientamento civico della Bassa Sabina. E’ ora di smetterla con discriminazioni , vaghe promesse e blandizie falsamente rassicuranti di qualsiasi tipo”.