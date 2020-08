Fara Sabina elezioni comunali, il M5S scommette sui fondi europei

31 agosto 2020 a

a

a

Sabato nella sede elettorale della lista “Fara Merita" si è tenuto un evento di formazione e informazione sui fondi europei organizzato dal consigliere comunale uscente del M5s Alessandro Bielli,che alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre farà parte della lista civica con l'attivista M5S Cinzia Giovannini, a sostegno di Vincenzo Mazzeo candidato sindaco.

Un bellissimo incontro moderato e gestito da Adriana Calì, esperta di europrogettazione, con il supporto dalla consigliera regionale del Lazio Francesca De Vito, Vicepresidente della commissione sviluppo e attività produttive, finalizzato ad illustrare le opportunità, per le amministrazioni e le imprese locali, che possono derivare dai diversi programmi europei.

Ha chiuso l'evento l'eurodeputato m5s e vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, ideatore del format, che ha lanciato l’idea, subito raccolta da Mazzeo, di aprire uno sportello Europa per il territorio alle porte della Capitale, con l’obiettivo di creare uno strumento professionale al servizio dell’amministrazione e un riferimento orientativo costante per tutte le realtà limitrofe.

Intanto Bielli spiega i motivi dell’accorso con Mazzeo: “Ho fatto il mio dovere dai banchi dell’opposizione per 4 anni, ma gli strumenti a disposizione di un Consigliere di minoranza, quale ero sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, non consentono una vigilanza ed un controllo accurato. C’è voluto il Commissario prefettizio, per rilevare gli ingenti debiti”.

Poi Bielli aggiunge: “Si imponeva pertanto una scelta, rimanere a svolgere il ruolo di opposizione con le relative limitazioni, o tentare di entrare in una futura giunta svolgendo innanzitutto vigilanza sulla buona amministrazione. Una scelta non facile, perché la natura del Movimento Cinque Stelle vede cittadini al servizio dei cittadini, quindi come tali sentiamo anche noi qui l’esigenza di aria nuova, di energie nuove, ed è forte il desiderio di vincere da soli. Al mio fianco ci sarà Cinzia Giovannini di Canneto, lavoratrice di Amazon, una scelta che prescinde dalla paritaria valenza degli altri candidati della lista M5S, candidati dei quali la squadra non può fare a meno per raggiungere gli obiettivi prefissati e che ringrazio come anche tutti gli altri attivisti, per aver condiviso questo percorso.Non è stato semplice, ma solo così potremo avere la possibilità di incidere sul risanamento del debito milionario rilevato dal Commissario prefettizio. Il programma condiviso offre molteplici progetti per tornare a far crescere Fara in Sabina ed abbiamo bisogno del vostro consenso per realizzarlo”.