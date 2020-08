30 agosto 2020 a

Coronavirus, due nuovi positivi a Rieti: erano stati in vacanza in Sardegna. Un guarito a Forano.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl relativo all'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due casi di positività: un ventenne di Rieti e un uomo di 55 anni residente a Fara in Sabina. Entrambi sono tornati da pochi giorni dalla Sardegna. Il totale dei positivi in provincia sale a 44. Infatti c'è da segnalare anche la guarigione di un 23enne di Forano.

Sono 164 le persone in quarantena, tra loro non ci sono sintomatici; 16 i soggetti che hanno terminato il periodo di sorveglianza domiciliare.

In vista della riapertura dell’anno scolastico, ricordiamo a tutto il personale della scuola che è in corso l’indagine di siero prevalenza della Asl di Rieti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, per prevenire i contagi da Covid-19. L’adesione al test è totalmente gratuita e può essere eseguita, rapidamente e in sicurezza, nei centri di riferimento aziendali di Rieti e provincia. "Le adesioni, al momento, hanno raggiunto le 2mila unità, ma è necessario aumentare ulteriormente questo numero: confidiamo nel senso di responsabilità di tutto il personale coinvolto affinché aderisca all’indagine di prevenzione e contenimento del virus: per ripartire in sicurezza, per tutelare la propria salute e quella degli altri", è l'appello della Asl.