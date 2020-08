Scuola, alla riapertura si rischia il caos con i trasporti. L'Asm non ha abbastanza bus

Alessandro Toniolli 30 agosto 2020 a

La riapertura delle scuole nella città di Rieti sarà un banco di prova anche per il sistema di trasporto locale. Il presidente di Asm Vincenzo Regnini racconta come ci si sta avvicinando a questa data, confrontandosi con la necessità di mantenere il distanziamento sociale e tutte le incertezze legate al difficile momento ed alla mancanza ancora di regole certe “saremo chiamati a svolgere le nostre attività purtroppo dovendo scontare quelle che saranno le limitazioni che speriamo il Governo evidenzi a giorni”.

Due le variabili fondamentali da chiarire quanto prima: quali saranno i plessi scolastici da servire e quali saranno i limiti di capienza da rispettare per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri. Non si è comunque restati fermi “abbiamo sviluppato delle ipotesi di lavoro, che però dovranno essere sottoposte ad un riscontro con quelli che saranno gli aspetti normativi”.

Al momento negli autobus possono essere occupati il 50% dei posti disponibili “questo ci dovrebbe far immaginare il raddoppio delle corse, questo è oggettivamente insostenibile per l’azienda, abbiamo un parco di 40 mezzi a disposizione”. Le soluzioni, per forza di cose, dovranno venire da “uno sforzo congiunto da parte nostra che ce la metteremo tutta andando a rimodulare il contratto di servizio, cosa che certamente il Comune approverà” ma anche da parte delle istituzioni scolastiche “che potrebbero apportare delle modifiche agli orari di ingresso e di uscita dalle lezioni. Se tutti, estremizzando, dovessero prevedere di iniziare le lezioni alle 8 è chiaro che dovremmo avere il doppio dei mezzi e noi non li abbiamo”.