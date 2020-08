Magliano Sabina, l'estate si chiude con il concerto de "I flauti di Toscanini"

R. S. 30 agosto 2020 a

È quasi giunta al termine questa estate post Covid che, per Magliano, è stata una stagione densa di turismo, con l’EcOstello che ha registrato in media la copertura di 40 posti sui 54 totali.

Un turismo diverso da quello degli scorsi anni, fatto non più da coloro che decidevano di soggiornare una sola notte per spezzare il viaggio dal nord al sud Italia, ma di persone che hanno volutamente trascorrere qualche giorno nel borgo sabino, chi per evadere dal caos cittadino, chi per visitare la zona. Il tutto corredato da un agosto fatto di cinema, musica e cultura. L’intento dell’amministrazione comunale era proprio quello di creare momenti culturali per i maglianesi e per i molti turisti. Le “Serate sotto le stelle” maglianesi si chiuderanno venerdì 4 settembre con lo spettacolo musicale “Da Vivaldi a Morricone” dell’orchestra “I Flauti di Toscanini” che nasce nel 2003 e rappresenta la prima orchestra italiana stabile con un direttore che utilizza l’intero insieme strumentale della famiglia del flauto traverso.

L’orchestra vanta più di 300 concerti in tutta Italia e ripetute tournée tra le quali si segnalano quelle per i centri di cultura italiani, di Tunisia, di Francia, di Germania e di Spagna. L’orchestra spazia dalla musica rinascimentale a sperimentazioni con il Teatro dei registi Gabriele Ciaccia ed Agostino De Angelis e con le arti visive di Paola Marzano.

Vanta inoltre collaborazioni con Raffaele Bifulco, Emmanuel Rossfelder, Guy Touvron, Nicola Mazzanti, Peter-Lukas Graf, Salvatore Vella, Nando Citarella, Luca Bellini, Marta Rossi, Andrea Oliva, Paolo Taballione, Matteo Evangelisti, Emmanuel Pahud e l’incisione di tre dischi, il secondo dei quali con Guy Touvron, solista alla tromba, è stato presentato su Radio Vaticana e Rai Radio 3. Il terzo, intitolato “Friscalettando”, è invece il primo disco al mondo per friscaletto – ossia lo zufolo di canna tipico della musica popolare siciliana – suonato da Pietro Cernuto, che costituisce un unicum, vedendo l'originale accostamento tra lo strumento etnico siciliano ed il vellutato suono dei flauti traversi.

L’appuntamento con “I Flauti di Toscanini” è per venerdì 4 settembre alle ore 21.30 in piazza Garibaldi.

