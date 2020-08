29 agosto 2020 a

Giovane agli arresti domiciliari sorpreso fuori casa: in manette.

A seguito di specifici servizi per il controllo del territorio predisposti dalla compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, nel corso della notte precedente, i militari hanno arrestato per il reato di evasione un giovane 25enne di Montopoli di Sabina, già noto agli operanti.

Alle 2,20 del 29 agosto un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile nel corso di un servizio di controllo domiciliare al giovane, già sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, accertavano l’assenza dello stesso malgrado fosse stato sottoposto alla misura restrittiva. Nonostante le immediate ricerche il giovane, che si era reso irreperibile, successivamente, dopo avere chiesto un passaggio presso la propria abitazione ad un amico, veniva rintracciato nelle immediate adiacenze del luogo di residenza all’interno dei sedili posteri di un’ autovettura controllata dai militari e dove il giovane cercava di nascondersi.