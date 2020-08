Accumoli, appello del Cai per salvare i pantani. "Basta cemento"

Luigi Spaghetti 29 agosto 2020 a





Salviamo i Pantani di Accumoli. E’ il grido d’aiuto lanciato dal Cai per salvaguardare il Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) della rete Natura 2000, a ridosso del confine tra Lazio, Marche e Umbria e in continuità col Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una zona dell’appennino da sempre meta degli appassionati di montagna, di famiglie e di frequentatori occasionali, che la raggiungono a piedi per apprezzarne il silenzio e lo spettacolo degli animali al pascolo intorno ai laghetti, nei quali vivono anche alcune specie rare. I Pantani offrono la loro magia a chiunque sappia rispettarla. “Oggi, quella magia è minacciata da un progetto che promette finto sviluppo, distrugge l’ambiente e allontana i frequentatori della montagna”, almeno così la pensano Cai e associazioni ambientaliste. “Dopo aver realizzato una strada che raggiunge la località dei Pantani, cementificando anche 400 metri di un tratto del Sentiero Italia, la Regione Lazio e il Comune di Accumoli intendono costruire qui anche un rifugio, a ridosso di un’area amata dal popolo della montagna per la sua alta qualità ambientale e paesaggistica – spiegano dal Cai -. Decenni di sfruttamento e consumo del territorio nell’Appennino centrale, con la costruzione di edifici e impianti funzionanti al massimo per qualche settimana all’anno, testimoniano il fallimento di una politica miope, che inganna le popolazioni residenti con il miraggio di ricchezze e sviluppo. Per la salvaguardia dell’integrità e della bellezza del territorio occorre favorire e realizzare forme di economie di sviluppo sostenibili e un turismo “dolce”, che attrae frequentatori lungo tutto l’arco dell’anno e non soltanto a cavallo del Ferragosto”. Per Cai e associazioni ambientaliste “Un rifugio ai Pantani non serve perché in zona si trovano già strutture ricettive danneggiate dal sisma del 2016, che andrebbero immediatamente recuperate, per restituire agli amanti della montagna i servizi di cui hanno bisogno. Un rifugio ai Pantani è dannoso perché diventerebbe il catalizzatore di un turismo domenicale di massa limitato a pochi weekend agostani. Oltretutto sarebbe uno spreco di denaro pubblico perché resterebbe chiuso per gran parte dell’anno”. Il Cai regionale è deciso nella sua battaglia e ha lanciato una petizione su charge.org (2958 quelle raccolte ad oggi sulle 5 mila richieste).

“Il Ministero dell’Ambiente ha chiesto chiarimenti alla Regione Lazio per non aver ravvisato la necessità di una Valutazione d’Incidenza Ambientale in un sito sottoposto a tutela speciale – spiegano dal Cai regionale -. Noi chiediamo alla Regione Lazio e al Comune di Accumoli: di annullare il procedimento e di destinare i fondi del progetto al ripristino dei rifugi già esistenti nella zona”. Ma dalla Regione Lazio tirano dritto e tra le 18 opere pubbliche che partiranno entro l'anno per un importo di 51 milioni di euro c’è anche il rifugio di Pantani”.