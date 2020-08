Fara Sabina elezioni comunali, bufera sul no al sorteggio per gli scrutatori | VIDEO

Paolo Giomi 29 agosto 2020 a

La campagna elettorale infiamma anche un passaggio apparentemente “tecnico” come quello della nomina degli scrutatori per le elezioni di settembre. Nei giorni scorsi, infatti, sia il candidato sindaco di “Noi Fara”, Marco Marinangeli, sia quello di “Fara Merita”, Vincenzo Mazzeo, avevano avanzato la proposta di sorteggiare a caso gli scrutatori dall’elenco apposito; proposta caduta nel vuoto nel corso della commissione consiliare – l’unica a rimanere in carica anche dopo lo scioglimento dell’assise comunale – in cui, alla presenza del commissario straordinario Lorella Gallone (e degli ex consiglieri Gabriele Picchi e Fabio Bertini), si è deciso di procedere per la “chiamata diretta”. Come fatto in passato. Ma in un video postato su Facebook il primo ad attaccare è proprio Marinangeli: “La nostra proposta era un segnale di trasparenza – dice il candidato sindaco di “Noi Fara” – ma invece i due consiglieri Bertini e Picchi hanno nominato a chiamata chi volevano loro, escludendo una vasta platea che sarebbe potuta rientrare e che adesso, in quanto non chiamata saprà il perché e chi ringraziare. Lo stesso Commissario da me interpellato ha giustificato l’accaduto spiegando che in una fase come questa forse sarebbe stato meglio affidarsi a gente esperta”.

Sulla stessa linea la coalizione Fara Merita a sostegno di Mazzeo: “Non vogliamo attribuire nessuna responsabilità al commissario Gallone – dicono dal gruppo di centrosinistra – mentre i due commissari presenti, Bertini, direttamente collegato alla lista del candidato Roberta Cuneo, e Picchi, sempre più lontano dal centrosinistra, hanno agito ledendo la possibilità di veder rappresentate anche le forze di minoranza attraverso alcune proprie indicazioni sui candidati scrutatori”.

Fabio Bertini, dal canto suo, rispedisce tutto ai mittenti: “Non si è mai visto un candidato a sindaco attaccare un commissario prefettizio, che ricordiamo è funzionario del Governo, e che altro non ha fatto se non far rispettare la legge. E la legge dice che siccome non è stato approvato nessun regolamento in cui si avanza la possibilità di procedere alla nomina degli scrutatori tramite sorteggio, questa strada non è stata percorribile. Attaccare un rappresentante delle istituzioni è davvero una cosa gravissima”.