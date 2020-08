Poggio Mirteto, niente processione per San Giovanni Battista. Messa in piazza Dottori

Elisa Sartarelli 29 agosto 2020 a

Poggio Mirteto ricorda San Giovanni Battista. Non si tratta del Patrono della città, che notoriamente è San Gaetano da Thiene, ma la cittadina sabina ricorda San Giovanni Battista, essendo presente nel centro storico l'antica Chiesa di San Giovanni, a due passi da Piazza Martiri della Libertà.

Questa mattina alle 7.30 verrà celebrata la messa nella chiesa dedicata appunto a San Giovanni Battista. Alle 16 è prevista l'apertura del gazebo per la raccolta delle sottoscrizioni al servizio Amicar, cioè auto amica, un progetto della Confraternita della Misericordia, morte e orazione. L'intento di questa iniziativa è di agevolare la mobilità e migliorare così la qualità della vita delle persone diversamente abili o con una ridotta capacità di deambulazione. Il veicolo adibito al trasporto di sedie a rotelle rientra nella categoria delle auto, per poter arrivare anche in zone poco accessibili del territorio ed essere guidato da qualsiasi volontario in possesso della patente B.

Alle 19 sarà celebrata la messa in piazza Mario Dottori, di fronte alla Chiesa di San Giovanni Battista. Nel rispetto delle normative anti Covid, l'area riservata alla celebrazione sarà accessibile esclusivamente indossando la mascherina. La Confraternita della Misericordia, morte è orazione ha fatto una precisazione, relativamente alla messa che si sarebbe dovuta tenere nella vicina Chiesa di San Rocco “in quanto sostituita dalla messa a piazza Mario Dottori per San Giovanni Battista”.

Quest'anno non si svolgerà la consueta processione con la statua del Santo per le vie del centro storico per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.