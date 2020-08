Fara Sabina elezioni comunali. Mazzeo: "Noi unico schieramento di centrosinistra"

28 agosto 2020 a

La lista Fara Merita rivendica il primato nel campo del centrosinistra. "Siamo noi gli unici a poter battere la destra"

La lista a sostegno della candidatura di Mazzeio ha diramato una nota: "FaraMerita, come è chiaro ormai a tutti, è il luogo politico dove sono rappresentati i partiti che compongono il centrosinistra, insieme al M5S. L'aver raggiunto questo importante risultato è stato frutto di un lungo lavoro fatto di incontri, elaborazioni, condivisioni e legittime affermazioni derivanti dalla storia delle varie forze politiche contraenti questa alleanza. Ognuna di esse portatrici di punti irrinunciabili: l'art 49 della Costituzione che affida ai partiti il compito di concorrere democraticamente alla politica nazionale e l’obiettivo comune di battere la destra nel governo di Fara Sabina. Questa larga coalizione ha fatto sì che si pervenisse ad una lista di candidati che potesse rappresentare tutta l'articolata ed ampia società che vive ed opera nel nostro Comune. Una lista che va ben oltre la rappresentanza partitica, che vuole essere portatrice di valori ed una visione progressista nell'interesse di Fara. Una lista composta da presenze innovative e ricche di evidenti contenuti civici. FaraMerita ritiene positivo questo risultato, garanzia unica per poter conseguire il governo del nostro Comune".

"FaraMerita - continua la nota - allo stesso tempo, ha ritenuto e ritiene, che questo luogo politico debba essere l'unico luogo di tutte le forze democratiche e progressiste. Questo convincimento non è stato possibile tradurlo in uno schieramento che raccogliesse tutte le realtà associative presenti. Ne esistono infatti alcune che nonostante si richiamino a valori di centrosinistra, hanno voluto restarne fuori. FaraMerita, rivendica di aver tentato tutto ed anche di più per evitare questo errore strategico. Rivendica di aver più volte chiesto incontri aperti, senza alcuna pregiudiziale nè di programma, nè di composizione della lista, nè nell'individuazione del candidato Sindaco. Mettendo sopra ogni altra cosa il bene dei cittadini e non altro. Muovendosi verso ogni possibile ed auspicabile ulteriore ampliamento dell'alleanza con le stesse convinzioni e lo stesso rispetto che ha determinato l'attuale ampliarsi della coalizione".