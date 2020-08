Erri De Luca ospite di "Libri d'alta quota". Appuntamento a Leonessa

27 agosto 2020 a

a

a

Nuovo, atteso evento di “Montagne in movimento”, che si sposta da Amatrice per portare in altri borghi e città la cultura di montagna. Domani 29 agosto, alle 17.30, a Leonessa, all’interno della rassegna letteraria “Libri ad Alta Quota”, presso il chiostro di San Francesco, sarà ospite Erri De Luca, noto scrittore, appassionato di montagne e arrampicatore (ingresso libero con obbligo di mascherina, posti limitati previa prenotazione obbligatoria e nominativa presso la Pro Loco Leonessa ai numeri 0746/923380 e 338.1335471). Organizzata con il Cai locale e patrocinata dal Comune, con il sostegno di Montura, la serata sarà animata da un dialogo insolito attorno all’ultimo libro di Erri De Luca, “Impossibile”, nel quale la montagna è testimone silenziosa di una morte, non si sa bene se accidentale. Dialogheranno con l’autore i soci del Cai di Amatrice, Marco Valentini, attuale prefetto di Napoli, e la professoressa Ines Millesimi, storica dell’arte. Da segnalare, a questo proposito, le coincidenze. De Luca ha chiesto di diventare socio del Cai di Amatrice dopo il sisma e a seguito degli eventi di cultura di Montagne in Movimento. Da pochi mesi Marco Valentini è stato nominato prefetto di Napoli, città natale dello scrittore che vive nella campagna romana ma che resta legatissimo all’identità partenopea. Il libro “Impossibile” è un racconto intrigante, che parte dal senso di una parola spesso usata da chi va in montagna. Indicando imprese mitiche o progetti di probabili rovesci o sciagure, dato l’alto grado di pericolosità in essi contenute, racchiude un mondo: scalare l’impossibile, ascesa impossibile, raggiungere una vetta impossibile, impossibile record atletico. “Impossibile” scrive De Luca “è la definizione di un avvenimento fino al momento prima che succeda”. Il ritiro dei biglietti nominativi sarà all’ingresso dell’evento dalle 16.