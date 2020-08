Tenta di investire carabiniere, arrestato peruviano che abita a Monterotondo

28 agosto 2020 a

I carabinieri hanno arrestato un 25enne peruviano, residente a Monterotondo, già noto alle forze dell'ordine, per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Mercoledì 26 agosto, impegnati in un posto di controllo in via Fracchia, i militari hanno imposto l'alt al giovane in transito su un'auto, ma lui non si è fermato e anzi ha accelerato tentando di investire un carabiniere. Ne è scaturito un inseguimento, col fuggitivo che ha invaso il senso di marcia opposto e percorso strade contromano. Arrivato in via Casal Boccone, il 25enne ha abbandonato l'auto e ha continuato la fuga a piedi. I carabinieri, con i colleghi di Roma Montesacro e un elicottero del nucleo elicotteri di Roma Urbe, lo hanno arrestato.

