Fara elezioni comunali, commissario incontra Cuneo e Mazzeo: garantita apertura scuole in sicurezza

“Sarà garantita, in totale sicurezza, l’apertura delle scuole di competenza comunale, ossia della scuola primaria, delle medie e della scuola per l’infanzia”. Così Roberta Cuneo, candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali, in merito all’incontro avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto con il Commissario sull’avvio dell’anno scolastico. “Sono stati valutati gli spazi e create nuove aule - spiega Cuneo - per garantire le distanze di sicurezza. È stato predisposto l’acquisto dei banchi e per i trasporti sono state seguite le linee predisposte dal Ministero. L’apertura è quindi garantita e le modalità nel dettaglio saranno comunicate tramite i siti ufficiali dell’Istituto comprensivo e del Comune, non appena saranno definite le linee guida da parte del Ministero. Ho trovato massima disponibilità e collaborazione da parte del Commissario prefettizio, e ho garantito, da parte mia, piena trasparenza e disponibilità”.

“Nel pomeriggio di oggi il commissario straordinario Lorella Galloni ha incontrato anche il candidato sindaco della lista “Fara Merita” Vincenzo Mazzeo, per fornire le medesime rassicurazioni sulla riapertura delle scuole di competenza comunale