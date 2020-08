Rieti, mancano le classi: le scuole superiori ripartiranno con la didattica a distanza

Alessandro Toniolli 27 agosto 2020 a

Le scuole superiori si apriranno con la didattica a distanza. Il presidente della Provincia, Mariano Calisse, ha infatti ufficializzato quanto era già nell’aria e anticipato lunedì scorso dal Corriere di Rieti. Lunedì 14 settembre è sempre sembrata una data tremendamente vicina e se al fattore tempo si sommano le incertezze nel determinare regole cui attenersi per garantire un rientro in classe che allontanasse l’incubo di una nuova esplosione di contagi da Coronavirus, era facile immaginare che alla fine, quanto meno per un primo periodo, si optasse per la misura più semplice e già sperimentata, quella della Dad.

Da Palazzo d’Oltre Velino il presidente Calisse e la consigliera con delega Claudia Chiarinelli rivendicano di aver lavorato e di essere ancora impegnati ad attivare tutti gli strumenti in possesso per garantire una ripresa delle lezioni il più vicina possibile alla normalità. Ultimo, la presentazione del report sui fabbisogni di spazi scolastici al ministero dell’Istruzione, che dovrebbe essere propedeutico a uno stanziamento di risorse per reperire moduli aggiuntivi.

“Nonostante la corsa contro il tempo - dice il presidente della Provincia - le scuole che hanno necessità di classi aggiuntive difficilmente riusciranno ad averle a settembre. Tra ordinare, fornire, installare nuovi moduli, attivare le procedure necessarie, anche se fossero reperiti spazi adeguati, tipo parcheggi interni di scuole, non potrebbero essere consegnati prima di 2- 3 mesi. Per le scuole di secondo grado sarà necessario partire con la didattica a distanza”.

Ma questo non cancella l’ ottimismo per il lavori di edilizia leggera - per i quali la Provincia ha intercettato un finanziamento di 500 mila euro -, che, assicura la Chiarinelli, “verranno ultimati entro il 14 settembre e potranno risolvere molti dei problemi evidenziati (tra gli altri la collocazione di cento ragazze del convitto alberghiero sulla Salaria per Roma e il Magistrale, ndr)”. “L’organizzazione didattica poi - aggiunge -, in ossequio al principio di autonomia, spetta ai singoli istituti e ai loro presidi, che dovranno valutare il ricorso alla didattica a distanza e studiare orari che riducano al minimo i disagi e permettano un uso dei laboratori il più possibile adeguato alle esigenze didattiche: un gran bel rompicapo.

