Rieti, torna il cinema. Riapre al pubblico la multisala Moderno: i film in programmazione

Dopo mesi di chiusura, imposti dal lockdown e le restrizioni che ne sono seguite, riapre oggi, 27 agosto, il cinema multisala Moderno. Finalmente anche in città si potrà tornare a vedere un film stando seduti al cinema anziché sul divano di casa. La programmazione riparte con tre titoli: “Volevo nascondermi”, il film interpretato da Luca Germano che racconta il personaggio e la vita del pittore Antonio Ligabue, il thriller fantascientifico Tenet e il cartoon Onward, la cui uscita è stata interrotta dell’emergenza Covid. La visione avverrà nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la sanificazione e la sicurezza dei locali. Quella del lockdown è stata una stagione nera per le pellicole cinematografiche, con enormi danni anche per le sale.