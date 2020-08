Discariche abusive, a Cittaducale saranno piazzate tre fototrappole

27 agosto 2020 a

Riunione, in Prefettura, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato, da remoto, il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, l’assessore al Bilancio e all’Ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini, e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro è stato approvato il progetto relativo all’utilizzo di tre fototrappole nel comune di Cittaducale, nell’ambito del sistema di videosorveglianza già attivo, che saranno posizionate nei punti critici individuati dall’amministrazione e segnalate da opportuna cartellonistica nel rispetto della normativa sulla privacy. Il prefetto Giuseppina Reggiani ha sottolineato che l’implementazione del sistema consente di effettuare un puntuale controllo delle zone più sensibili, sia dal punto di vista della tutela ambientale, che della sicurezza del territorio. La sorveglianza ha l’obiettivo di arginare l’abbandono dei rifiuti, prevenendo così la nascita di discariche il cui costo di smaltimento è a carico della comunità. Il prefetto, riguardo l’emergenza sanitaria in atto, ha poi rivolto l’invito ai cittadini all’uso obbligatorio delle mascherine dalle 18 alle 6, anche all’aperto e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (piazze, slarghi, vie).