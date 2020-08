Castelnuovo di Farfa, Zonetti deve sconfiggere solo l'astensionismo: "Andate a votare o arriva il commissario"

Tania Belli 27 agosto 2020 a

A Castelnuovo di Farfa un’unica lista per guidare il Comune: è la compagine di "Insieme per Castelnuovo", del sindaco uscente Luca Zonetti, contro cui nessun altro ha voluto o è riuscito a creare una proposta alternativa. Quindi, una sola proposta di governo, ma, come evidenzia lo stesso Zonetti, "determinata e pronta a portare a votare tutti i cittadini, per evitare di avere un Comune commissariato e dunque ‘bloccato’ nelle sue attività che non siano le funzioni ordinarie”. Pertanto, il 20 e 21 settembre prossimi, a Castelnuovo più che altrove “andare a votare sarà ancora importante” poiché, come evidenzia Zonetti, “la legge prevede che saranno eletti tutti i candidati, compreso il sindaco, purché si abbia un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune; se non si raggiungono queste percentuali l’elezione è nulla e in Comune arriverà un commissario prefettizio per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno indette nuove elezioni”.

Malgrado il rischio, Zonetti ha “molta fiducia nella comunità, il voto è un diritto-dovere e i nostri concittadini lo sanno, infatti a Castelnuovo le percentuali di voto sono state sempre alte; quest’anno, a maggior ragione, sapendo che esiste il pericolo del commissariamento, i cittadini eserciteranno il loro diritto-dovere”. Non basterà però semplicemente infilare la scheda nell’urna, in quanto la legge chiede che almeno il 50% di chi va a votare scelga la lista, anche se unica, ovvero è necessario “mettere la crocetta” sul simbolo della lista, mente sarà possibile esprimere una sola preferenza”. Intanto sindaco uscente e sostenitori stanno organizzando una serie di eventi per presentare candidati e programma in quanto “è fondamentale che le persone sappiano a chi daranno il voto”.