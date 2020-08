26 agosto 2020 a

a

a

Rieti, moto contro un palo vicino Amatrice. Centauro in gravissime condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 nei pressi della frazione Pinaco ad Amatrice. Una moto guidata da una quarantenne, per cause che sono ancora da accertare, è finita contro un palo della luce. L'impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato via a diversi metri di distanza. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Viste le condizioni gravissime dell'uomo è stata fatta atterrare poco lontano un'eliambulanza che dovrà trasferire il ferito verso un ospedale romano. Stando ai primissimi accertamenti nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi.