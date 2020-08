Furti, ladri entrano in due abitazioni di Montisola. Sale la paura

26 agosto 2020 a

I ladri sono praticamente di casa a Montisola, frazione di Contigliano. I residenti denunciano una situazione fattasi insostenibile dopo ben due “visite”, lunedì, in altrettante case a circa un km dallo svincolo della Rieti-Terni, uscita Greccio. I soliti ignoti sono penetrati in due abitazioni di via Montisola in pieno giorno, per una era addirittura la terza volta in meno di un anno, per l’altra la seconda. In un caso sono entrati alzando la serranda di una finestra che affaccia sulla strada, senza alcun timore di essere visti. I due colpi sono stati compiuti intorno alle 17 e una volta entrati nelle case i ladri hanno rovistato dappertutto in cerca di denaro, gioielli o altri valori da portare via, ma non hanno trovato niente che potesse interessare loro e sono scappati.