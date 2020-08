Rieti, i rilevatori Istat per il censimento attendono il compenso da mesi

26 agosto 2020 a

Anche quest’anno Palazzo di Città lascia i rilevatori Istat a bocca asciutta. Il Comune di Rieti, dal 2018, è uno tra quelli inseriti nel censimento permanente Istat della popolazione. A tale scopo esso si avvale di una serie di rilevatori, concittadini non occupati che hanno risposto a un avviso e scelti in base a una graduatoria.

Lo scorso anno ci furono problemi nel pagamento degli stessi (tre mesi di rilevazioni da ottobre a dicembre, con impegni anche a settembre e gennaio, per un compenso che non raggiunge i mille euro) e per un pagamento previsto nel contratto a maggio i rilevatori dovettero scrivere a fine giugno alla stampa, e vennero poi liquidati a metà luglio. Era il primo anno in cui il Comune si trovava a gestire questo passaggio dei fondi Istat verso i rilevatori e quindi ci si aspettava che quest’anno il meccanismo fosse collaudato. Tanto che a inizio 2020 fu prospettato agli stessi un anticipo su quanto dovuto, in quanto Istat aveva anticipato alcuni fondi, prima del conteggio finale e individuale. Invece è passato Ferragosto e le persone occupate in questo lavoro non hanno visto né anticipo, né saldo. “Grazie a Dio - dicono -, causa Covid, il censimento permanente è sospeso per l’anno in corso”.

