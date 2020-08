Incendi, funziona la campagna di prevenzione della protezione civile

Matteo Torrioli 25 agosto 2020 a

Mentre molte zone nei dintorni di Monterotondo, periferie di Roma in primis, bruciano, nella città eretina la campagna di prevenzione anti incendi sembra aver dato buoni risultati. Lo testimonia il lavoro della Protezione civile, impegnata soprattutto ad aiutare e sostenere azioni al di fuori del territorio comunale. Come ogni estate, i volontari sono non solo in prima linea per affrontare il fuoco quando serve, ma anche impegnati in attività di controllo, avvistamento e sensibilizzazione della popolazione. Controllo e avvistamento sono da sempre due attività essenziali nella lotta agli incendi che, se individuati per tempo fin dalle prime avvisaglie, possono essere affrontati quando il loro sviluppo è ancora limitato, con un impiego sicuramente minore di risorse e di tempo. “Se vi capita di vedere i nostri volontari fermi a scrutare l’orizzonte e le nostre campagne non preoccupatevi, stanno solo controllando che non ci siano pennacchi di fumo - dicono dalla Protezione civile - può capitare però, a volte, che arrivando sul luogo in cui si è avvistato uno di quei pennacchi di fumo ci si renda conto di come qualcuno, non sapendo dei divieti di bruciare scarti vegetali, in vigore dal 15 giugno al 30 settembre, stia magari bruciando la siepe tagliata da poco o qualche potatura delle olive. È in questi casi che viene messa in campo l’attività di sensibilizzazione, tanto importante quanto quelle di controllo e avvistamento, con i nostri volontari che, in modo semplice e diretto, fanno capire al ‘responsabile’ quelli che possono essere i rischi della sua azione e quali e quanti danni potrebbero nascere da una sua disattenzione”. “Trascorsi due mesi di questa campagna antincendio 2020 - ha aggiunto il sindaco Riccardo Varone - non possiamo che giudicare positivamente i risultati di tali attività, grazie ai pochissimi interventi sul territorio di Monterotondo, che ci vedono in controtendenza rispetto ai territori circostanti”.